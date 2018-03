Tchad : Les sociétés d’assurances créent aussi leur syndicat

L’Association des Sociétés d’Assurance au Tchad (ASAT) a organisé une conférence de presse ce mercredi 14 mars 2018, à la maison des médias du Tchad, pour le lancement de ses activités.



Selon le président de l’organe de gestion des cartes rose CEMAC, Bemba Béral Ayouba, l’Association des Sociétés d’Assurance au Tchad (ASAT) qui regroupe les trois sociétés qui sont entre autres : Star National, Assurance Vie et Assurance Tchad, a des objectifs bien précis : « l’Association des Sociétés d’Assurance se veut de réguler le marché entre les sociétés membres, servir de croix de transmission entre son ministère de tutelle, le ministère des finances, faciliter les échanges entre les compagnies, et alimenter le fonds de ses sociétés », soutient-il.



Cette association est créée depuis 1991 et défend ces trois sociétés. Les missions que l’ASAT s’est assignée consistent à vérifier si les textes régissant la réglementation des services d’assurances sont appliqués par leurs clients, a-t-il ajouté.



Le directeur général de l’Assurance Tchad, Fosso Diffo Evariste, de son coté, a relevé que, l’assurance est une question de justice sociale. Elle n’est pas seulement pour les assureurs mais aussi pour les assurés, car elle défend même la vie des assurés et prend en charge certains de leurs projets, et ce, même après leur mort. Il a donné l’exemple des crédits que certains assurés prennent avec les banques et meurent sans qu’ils soient toutefois remboursés. Les sociétés d’assurance endossent leur responsabilité.



Afin de mieux atteindre leur cible, Mr Fosso Diffo Evariste prévoit que des conférences débats, causeries débats et sensibilisations seront organisées de manière sectorielle pour permettre à la population tchadienne d’être mieux informée car, selon lui, il manque la communication, raison pour laquelle peu des tchadiens ont accès à des sociétés d’assurances.



« Le Tchad étant caractérisé par l’analphabétisme, il est le dernier dans la zone. C’est juste un problème de sensibilisation et nous comptons l’insérer dans nos activités. L’assurance n’est jamais chère et ce n’est pas aussi une question de riche, mais les gens pensent que seuls les riches peuvent s’assurer. Pourtant c’est un contrat simple adapté à la vie de tout le monde », a-t-il défendu.



Le directeur technique de Star Vie, Fagbohoum Nourou, n’a pas manqué de relater les difficultés que les assureurs rencontrent dans leur mission : « les sociétés d’assurance payent beaucoup plus les sinistres que ce qui est prévu dans les contrats. Nous assistons à des escroqueries, surtout les clients qui complotent parfois en mettant en scène des cas d’accident ou des décès juste pour se faire prendre en charge. En plus de cela, nous avons le problème de communication interne et nous faisons face à un souci de mésentente avec les policiers. Pourtant, en cas d’accident par exemple, un constat fait foi jusqu’à preuve du contraire, l’assureur n’est pas obligé d’être sur le terrain pour défendre son client. »



De son avis, les assurés qui complotent ou escroquent seront punis selon la loi.



Les responsables des trois sociétés d’assurance au Tchad, à savoir : Star National, Assurance Vie et Assurance Tchad, regroupées en ASAT, font appel à tous les citoyens tchadiens à s’assurer, surtout ceux qui sont en activité, car il n’y a pas de métier sans risque. S’assurer c’est préserver sa vie et son métier, soutiennent-ils.