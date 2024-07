Tchad: Les techniciens de l'ONECS à pied d'œuvre pour la saisie des notes du baccalauréat 2024

Chaque note est saisie avec minutie et attention par les techniciens, qui veillent à une relecture attentive pour éviter toute erreur. Cette démarche rigoureuse permet de garantir l'exactitude des résultats et de préserver la confiance des candidats et de leurs familles.



Un engagement pour des résultats fiables



L'engagement des techniciens de l'ONECS s'inscrit dans la volonté du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur de publier des résultats du baccalauréat 2024 fiables et crédibles. Leur travail minutieux et leur dévouement contribuent à assurer la transparence et la justesse du processus d'évaluation.