Tchad : Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de N'Djamena avancent à 64%

Les travaux, lancés le 22 mars 2025, affichent à ce jour un taux d’exécution de plus de 64%. Selon le chef de mission de contrôle des travaux, Elabdi Elaâlaoui Younes, l’achèvement de l’axe central de la piste est prévu d’ici le 17 juin 2025. Seules les bandes et les raquettes, ainsi que le projet d'énergie et de balisage, resteront à finaliser, ce qui sera fait concomitamment.







La Ministre a salué les progrès significatifs du projet, tout en insistant sur le respect de la date butoir, en tenant compte des réalités de la saison des pluies qui s'installe à N'Djaména. Elle a également mis en avant l'importance de maintenir des horaires d'ouverture et de fermeture de l'aéroport rigoureux pour ne pas perturber le trafic aérien régulier.







Mme Goukouni Weddeye a encouragé l’équipe de suivi du projet et le bureau de contrôle à prendre toutes les dispositions nécessaires avec l'entreprise en charge des travaux afin de réduire leur impact sur les activités des compagnies aériennes.







Ce suivi rapproché témoigne de la volonté du gouvernement de faire réaliser les travaux conformément aux clauses du contrat, s'inscrivant dans la politique de modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays, portée par le programme politique du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Avec la réhabilitation de cet aéroport, le Tchad vise à être plus connecté et plus compétitif sur la scène internationale.