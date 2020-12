Tchad : Les travaux du 4ème congrès national du CNCJT restitués à Am-Timan

La séance de restitution a été organisée ce mardi 29 décembre, dans la salle de formation du Centre de lecture et d'animation culturelle d'Am-Timan, en présence du délégué provincial du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat du Salamat, Josué Wawé Alifa.

Plusieurs représentants des organisations de jeunes de la ville ont fait le déplacement pour venir honorer de leur présence à la cérémonie prévue pour la restitution des travaux du 4ème congrès national du CNCJ tenu du 3 au 5 décembre 2020 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djaména. La province du Salamat, à l'instar des autres provinces du pays, est représentée par cinq jeunes qui ont fait partie des autres représentants de 22 provinces, plus la ville de N'Djaména présentée par les 10 arrondissements.



Face à l'assistance, les représentants de la province du Salamat ont rapporté les évènements relatifs à leur mission qui consiste à agir au nom de la province durant le congrès. Selon leur restitution, ils n'ont pas rencontré assez de difficultés, si ce n'est celles en rapport avec le démarrage des travaux dudit congrès ouvert à 14 heures. Le bureau élu lors du congrès est légèrement modifié. Initialement composé de 13 membres, le nouveau bureau comporte 15 membres avec les postes du vice-président rural et celui du secrétaire en charge des relations extérieures et à la coopération, qui viennent s'ajouter.

Ils ont aussi précisé être contactés par presque toutes les équipes qui mènent la propagande pour les différents candidats en lice pour siéger à la tête de cet organe national de la jeunesse ; mais en définitive, ils ont voté pour le gagnant de l'élection, en l'occurrence, le président Abakar Al-Alamine Dangaya. La désignation de Al-Goni Moussa Daoud, membre de la délégation du Salamat parmi l'équipe du présidium, et sa distinction par une attestation de reconnaissance, a fait la fierté des jeunes de la province lors du congrès.



Présidant la cérémonie de restitution, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat s'est déclaré optimiste pour l'avenir de la jeunesse dans la province. Il a profité de l'occasion pour exhorter les jeunes à rester soudés et dynamiques en vue d'œuvrer pour le bien-être de tous sans distinction. Pour finir, il demande aux à ces derniers d'évoluer comme un seul homme, dans la même direction, de viser un objectif commun tout en évitant la division.