TCHAD

Tchad : Libération de deux sages-femmes et d'un jeune bouvier, otages de Boko Haram

Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Mars 2025

Après six mois de captivité aux mains du groupe terroriste Boko Haram, deux sages-femmes, Nemem Irène et Maradjja Djigoulta, enlevées en septembre 2024 dans la province du Lac, ont recouvré leur liberté. Elles ont été accueillies chaleureusement à Bol par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le Général Saleh Haggar Tidjani, en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires, civiles et du personnel soignant.