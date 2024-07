Tchad : Libération partielle et condamnation controversée de membres du PSF après les événements de février 2024

La situation des membres du PSF arrêtés suite aux événements du 27 et 28 février 2024 au Tchad connait une évolution contrastée. Si 14 d'entre eux ont été acquittés, 10 autres ont été condamnés à de lourdes peines de prison, suscitant l'indignation du parti et des défenseurs des droits humains.



Le 27 février 2024, le siège du PSF à N'Djamena est attaqué par des forces de sécurité, faisant un mort : le président du parti, Yaya Dillo Djerou Betchi. Dans les jours qui suivent, 25 membres du PSF, dont des proches de Yaya Dillo, sont arrêtés et détenus sans jugement à la prison de Koro Toro.



Lors d'audiences foraines tenues à la prison de Koro Toro du 2 au 4 juillet 2024, 14 membres du PSF ont été acquittés, faute de preuves suffisantes. Parmi eux figure Saley Deby, neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno.



Cependant, 10 autres membres du parti, dont des proches de Yaya Dillo, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Les motifs de ces condamnations n'ont pas été communiqués, ce qui alimente les soupçons d'un procès arbitraire et politique.



Le PSF a vivement condamné ces condamnations, les qualifiant de "parodie de justice". Le parti exige la libération immédiate et sans condition de tous ses militants et proches encore détenus, dénonçant une détention arbitraire et une violation de leurs droits fondamentaux.



Le PSF salue la mobilisation des Tchadiens, en particulier de la diaspora du parti en France et ailleurs, ainsi que des organisations de défense des droits humains, qui continuent à réclamer justice pour Yaya Dillo Djerou Betchi et la libération des membres du parti détenus arbitrairement.