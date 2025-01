Tchad-Libye : le ministre du Travail Libyen en visite officielle à N’Djamena

Le mardi 21 janvier 2025, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, a accueilli une délégation officielle libyenne conduite par M. Ali Alabed Alreda Abuazum, ministre du Travail et de la Formation professionnelle de Libye.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris dans le mémorandum d’entente sur le travail, signé le 12 novembre 2024.



Accompagné de ses principaux collaborateurs, le ministre libyen a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines liés à l’emploi et à la formation professionnelle.