Tchad : Limane Mahamat se dit "convaincu" d'une "nouvelle ère" grâce au dialogue

Limane Mahamat a repris en synthèse les principales résolutions et recommandations qui doivent être progressivement mis en oeuvre d'ici les quatre prochains semestres.



"Le respect de la dignité de l'autre, la justice pour tous, contenir les manifestations de repli identitaire, encourager le dialogue dans le respect des diversités", a énuméré Limane Mahamat parmi les préoccupations débattues aux assises.



"Le dialogue national inclusif a été ferme, franc et exhaustif, aucun sujet n'a été considéré comme tabou", a indiqué Limane Mahamat. Il a salué le "patriotisme dont les participants ont fait montre" et qui "a renforcé l'esprit de compromis".



"Le résultat ouvrira la voie à une nouvelle ère, celle d'un Tchad nouveau, et j'en suis convaincu", a conclu Limane Mahamat.