Tchad : Liste du nouveau gouvernement du 6 février 2025

Le décret n°065 du 6 février 2025 porte nomination des membres du gouvernement :



Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger : Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul

Ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation : Limane Mahamat

Ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle : Dr. Tom Erdimi ;

Ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale : Tahir Hamid Nguilin ;

Ministre d’État, ministre de la Femme et de l'Enfance : Amina Priscille Longoh ;

Ministre de la Justice, garde des sceaux, chargé des droits humains : Youssouf Tom

Ministre de l’Éducation nationale, du Bilinguisme et de la Promotion civique : Aboubakar Assidick Tchoroma ;

Ministre de la Santé publique et de la Prévention : Dr. Abdelmadjid Abderahim ;

Ministre de l’Eau et de l’Énergie : Passalet Kanabe Marcelin ;

Ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires : Zara Mahamat Issa ;

Ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre : Issakha Malloua Djamous ;

Ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Akhabache ;

Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier : Amir Idriss Kourda ;

Ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie : Ndolenodji Alix Naimbaï ;

Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme : Assileck Mahamat Halata ;

Ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale : Abdoulaye Mbodou Mbami ;

Ministre des Communications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation : Boukar Michel ;

Ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale : Fatime Goukouni Weddeye ;

Ministre de l’Élevage et de la Production animale : Pr. Abderahim Awad Ateïb ;

Ministre de la Production et de l’Industrialisation agricole : Kedha Balla ;

Ministre du Commerce et de l’Industrie : Guibolo Fanga Mathieu ;

Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable : Hassan Bakhit Djamous ;

Ministre du développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat : Abakar Rozzi Teguil ;

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Maïdé Hamid Lony ;

Ministre porte-parole du gouvernement : Gassim Cherif ;

Ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme, des relations avec les grandes institutions : Dr. Ramatou Mahamat Outouin ;

Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger : Fatime Aldjine Garfa ;

Ministre délégué auprès du ministre de l'Administration du territoire, chargé de la décentralisation : Ahmat Oumar Ahmat ;

Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à la Formation professionnelle : Dr. Colette Gabéré ;

Ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale : Fatimé Haram Acyl ;

Secrétaire d'État aux Finances et au Budget : Ali Djadda Kampard ;

Secrétaire d'État au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme : Aminatou Bello ;

Secrétaire d'État à l'Éducation nationale, au Bilinguisme et à la Promotion civique : Ahmat Youssouf Tahir ;

Secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention : Dr. Mbaïnedji Netandji Françine ;

Secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, chargé de l'entretien routier : Haoua Abdelkerim Ahmadaye ;

Secrétaire d'État au ministère du Pétrole, chargé des mines et de la géologie : Khadidja Hassana Abdoulaye ;

Secrétaire général adjoint du gouvernement : Saleh Bourma.