Tchad / Livre de Ousmane Houzibé : exploration des options pour la forme de l’État au Tchad

Dans le cadre des événements marquant la dixième édition du Festival international "Le Souffle de l'Harmattan", le chercheur et enseignant, le Dr. Ousmane Koudangbé Houzibé, a présenté son livre intitulé "Le Dualisme Constitutionnel sur la Forme de l'État au Tchad : Une Confrontation dans la Recherche de la Refondation de l'État Tchadien". L'événement s'est tenu ce vendredi 13 octobre 2023, au sein de l'université Emi Koussi.



Le débat sur la forme de l'État au Tchad est de plus en plus complexe et suscite des divergences à travers le pays. Aucune question de cette envergure n'a autant divisé les Tchadiens dans l'histoire constitutionnelle et politique du pays. Cette division découle du mécontentement lié à la gouvernance du système unitariste en place depuis l'indépendance, qui ne semble plus répondre aux défis liés à l'injustice, l'inégalité, l'insécurité, la pauvreté et le sous-développement. Une partie de la population préfère une forme "Fédérale de l'État" offrant une plus grande autonomie régionale, tandis que les détenteurs du pouvoir soutiennent ouvertement le maintien de la forme "Unitaire de l'État" pour préserver les privilèges acquis dans l'histoire tumultueuse du Tchad.



L'ouvrage propose une analyse juridique et institutionnelle en présentant deux avant-projets de Constitutions, l'une fédérale et l'autre unitaire, pour servir de schéma indicatif et rationnel en prévision d'un référendum constitutionnel. L'objectif est d'éclairer les Tchadiens et de les aider à faire un choix éclairé quant à la forme de l'État lors du référendum constitutionnel.



L'auteur souligne que conformément aux résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain, la forme de l'État doit être déterminée par le biais d'un référendum. Il rappelle que l'intention initiale était de rédiger une nouvelle constitution basée sur celle de 1996. Cependant, le gouvernement tchadien a plutôt proposé un seul texte de constitution de type unitaire.



Dans son discours, l'auteur déclare : "Même si dans l'isoloir on ne met pas les deux constitutions, l'esprit des deux Constitutions doit y figurer. On doit mettre deux bulletins, ceux qui sont pour le fédéralisme et pour l'État unitaire devront se prononcer dessus."



Il poursuit en ces termes : "Lorsqu'on va faire un choix, vous avez deux choses et vous avez la possibilité de choisir l'un, mais ici on vous dit une chose et on vous demande de choisir, est-ce qu'il y a encore un choix dans ce cas ?" s'interroge-t-il. L'auteur dénonce la proposition d'un seul texte de constitution de type unitaire, qu'il estime priverait les partisans d'un État fédéral de leur choix. Selon lui, cette manœuvre du gouvernement ressemble à une forme de contrainte. Il souligne également que les problèmes des Tchadiens ne se résument pas uniquement à la forme de l'État, mais sont davantage liés à la mauvaise gouvernance.