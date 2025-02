Tchad - Logone Oriental : Le gouvernement s'engage à résoudre les problèmes d'eau et d'énergie à Doba

Le 19 février 2025, une mission d'inspection des infrastructures hydrauliques et énergétiques, conduite par le ministre Passale Kanabe Marcelin, s'est rendue à Doba, chef-lieu de la province du Logone Oriental. Accueillie par le Délégué du gouvernement, Toké Dady, la délégation ministérielle a pu constater les difficultés majeures rencontrées par la population en matière d'accès à l'eau potable et à l'énergie.





Des installations vétustes et un manque de moyens





Lors de la visite des installations de la Société Tchadienne des Eaux (STE) et de la Société Nationale d'Électricité (SNE), les responsables locaux ont fait état de nombreux problèmes : manque de carburant, équipements défectueux, infrastructures insuffisantes.





Des mesures d'urgence annoncées





Face à cette situation critique, le ministre Passale Kanabe Marcelin a assuré de la volonté du gouvernement de trouver des solutions rapides. Il a annoncé le déploiement imminent de missions techniques de la SNE et de la STE dans la province du Logone Oriental. Ces missions auront pour objectif d'évaluer les besoins et de mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer l'approvisionnement en eau et en électricité.





Un engagement à long terme





Le chef de département de l'eau et de l'énergie a également exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec les autorités locales pour trouver des solutions durables.