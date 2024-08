Tchad : M. Mahamat Séïd Farah nommé à la tête de l'inspection générale au Ministère de l'Éducation Nationale

Il y a aussi eu la nomination de M. Idriss Kindjama au poste d'Inspecteur de Service chargé de l'Action pédagogique, de la Déontologie et de l'Éthique et la nomination de M. Kalandi Naidandi au poste d'Inspecteur de Service chargé du Contrôle des Questions administratives, Juridiques, du Contentieux et de l'Évaluation des Performances du Ministère.



Il y a eu le maintien de Mme Dingao Née Nadjalbaye Yvone à son poste d'Inspectrice de Service chargée des Affaires Financières, Matérielles, de Gestion du Patrimoine et du Personnel.



