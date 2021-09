TCHAD Tchad : Maglebé Jonathan, un technicien à plusieurs casquettes

Alwihda Info | Par Yana Abdoulaye - 8 Septembre 2021



Confrontés au problème de chômage, les Tchadiens excellent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Contrairement à ceux qui font carrière dans l'art, Maglebé Jonathan, lui s'est engagé dans l'électricité bâtiment, froid et climatisation. Portrait.

Originaire de la Tandjilé, Maglebé Jonathan est promoteur, entrepreneur et prestataire dans plusieurs domaines d’activités. Dans un bureau où se trouve un tableau qui présente les listes des différentes prestations offertes par son entreprise, il est partagé entre les orientations qui sont faites par téléphone en froid et climatisation, en électronique, énergie solaire et en finition des travaux. « Ce sont là les petits métiers que nous faisons ici, en ce qui concerne l'assistance technique », confie-t-il.



Après avoir quitté très tôt les salles de classe, en direction de Douala au Cameroun, pour un concours dans l'aviation qui n'a pas donné un bon résultat, ce prestataire retourne au pays pour passer un deuxième concours d’admission au Centre technique d'apprentissage et de perfectionnement de la Salle, vers les années 2000. « Les prêtres m'ont recruté après trois mois de formation au Centre technique d'apprentissage et perfectionnement de la Salle (Ctaps) -un centre qu'il a quitté depuis 2001- et c'est ce qui a occasionné mon déplacement à N'Djamena », va-t-il laisser entendre.



Comme tous les autres petits métiers, la formation suivie en froid et climatisation lui offre la chance d'être recruté comme chef d'atelier, responsable froid et climatisation. « C'est ainsi que j'ai préféré moi-même créer mon entreprise que j'ai quittée depuis 2017, pour devenir promoteur de l'Office national de promotion et l'emploi », soutient Maglebé Jonathan. Les petits métiers au Tchad font face à plusieurs défis, surtout dans les domaines précités.

Dans l'octroi des marchés, l’on souhaite que l'État, ou le gouvernement, essaye de voir les personnes qui font dans les petits métiers, afin de leur donner la chance de surmonter les difficultés. « L'association des architectes donne plutôt les marchés aux expatriés, oubliant les entrepreneurs des petits métiers », dénonce l’entrepreneur.



Cela étant, il souhaite qu'il y ait des marchés qui concernent le domaine de l’installation en bâtiment. « On peut faire notre proposition mais, beaucoup d’architectes tchadiens veulent plutôt une main-d'œuvre venue de l'extérieur, alors que les nationaux sont là. Et ce n’est que lorsque les prestations ne sont pas à notre portée que l’on peut faire appel à l'extérieur », déclare-t-il.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le dessin peinture, un travail de réflexion Tchad : deuxième phase de l’opération de démoustication à N’Djamena السبت المقبل 11 أغسطس ستنظم مسيرة سلمية تقودها منصة واكت تاما Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)