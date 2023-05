Tchad : Mahamat Idriss Déby promet de relancer les chantiers à l'arrêt dans la province de Sila

En raison de sa position géographique, la province de Sila est souvent exposée aux menaces sécuritaires. Heureusement, les forces de défense et de sécurité ont réussi à contrer ces menaces. Le gouverneur s'est fait le porte-parole de ses administrés en transmettant leurs doléances concernant l'aménagement des routes, la relance des projets locaux, l'électrification, l'approvisionnement en eau et la construction d'infrastructures socioprofessionnelles et économiques.



Le président de transition Mahamat Idriss Deby a reconnu les souffrances endurées par la population de Dar Sila et a annoncé des mesures pour améliorer la situation. Le désenclavement de la province sera effectué à partir d'Abéché et du côté du Soudan, avec la construction de trois ponts et l'entretien des pistes rurales. Les études pour le bitumage de l'axe Abéché-Goz-Béida seront également réalisées incessamment.



Le président a également annoncé la construction d'un hôpital provincial, d'un château d'eau de 500 m3, la réalisation de 68 pompes à motricité humaine, l'électrification grâce à l'énergie solaire, ainsi que la construction d'une maison des jeunes et d'une autre pour les femmes à Goz-Béida. Ces mesures visent à relancer les nombreux chantiers aux arrêts. Des mesures pour renforcer la sécurité des populations et de leurs biens ont également été annoncées par le président de transition. Cependant, il a mis en garde les citoyens de Sila contre toute transposition du conflit soudanais et les a appelés à se soutenir pour aider le gouvernement à les aider. Cette aide est pressante en raison du poids et de la pression exercés par la présence de plus de 62 000 réfugiés dans la province, ainsi que de nouveaux arrivants fuyant les violences dans leur pays.



Pour faire face à la situation humanitaire préoccupante, le Président de la République a préconisé un encadrement multiforme incluant les aspects humanitaires, sécuritaires et administratifs. Il a également lancé un appel à la communauté internationale pour venir en aide aux réfugiés, mais aussi à la population locale dont les moyens de subsistance s'amenuisent progressivement.