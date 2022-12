Tchad : Mahamat Moussa Absakine Gadaya publie un essai sur des pistes de solutions réalistes pour Mangalmé

À travers une figure de style simple et accessible à tout lecteur, l'auteur met en évidence sa plume dans le souci de toucher du doigt les maux qui minent le développement de Mangalmé.



L'écrivain nous fait profondément comprendre qu'après la révolte de Moubi en 1965, ce département est plongé dans un labyrinthe politique, et socio-économique.



Par cette œuvre, Mahamat Moussa Absakine Gadaya préconise également quelques canevas de solutions pour un développement durable non seulement valable pour le département de Mangalmé, mais pour la province du Guéra et partant du Tchad tout entier.



Mahamat Moussa Absakine Gadaya est né le 16 mai 1981 à N’Djamena. Il est marié et père de trois enfants dont deux filles. L'auteur de cet ouvrage a un background professionnel très riche avec plusieurs années d’expérience dans le milieu des organisations de la société civile. Il fait son entrée dans le cercle des écrivains tchadiens avec cette première œuvre.