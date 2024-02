Tchad : Mahamat Zene Bada condamne les actes de violence et invite à la paix

Mahamat Zene Bada s'interroge sur la logique derrière les actions de certains individus, manquant de légitimité et de représentativité nationale, qui cherchent à compromettre les efforts unificateurs de la nation. À ce jour, plus de 200 partis politiques et plus de 500 associations civiles ont uni leurs voix pour soutenir la candidature du Président de Transition aux prochaines élections présidentielles.



Mahamat Zene Bada critique la démarche de ceux qui aspirent au pouvoir, les accusant d'éviter une voie légale et démocratique, révélant ainsi des intentions qui dépassent la simple quête du pouvoir. Face à cela, il appelle à l'unité nationale, invitant les citoyens, tant au niveau local qu'en diaspora, à défendre les valeurs fondamentales qui constituent la force du pays.



Soulignant l'importance de la paix comme pilier de la société, il rappelle que celle-ci assure la sécurité et le bien-être de tous les citoyens. Le secrétaire général du MPS insiste sur la nécessité de préserver cette paix et d'œuvrer ensemble pour le maintien de l'harmonie nationale, permettant ainsi le développement et la construction d'un avenir prometteur pour le Tchad.