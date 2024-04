Tchad : Mahamat Zene Bada donne des directives aux bureaux de soutien après le meeting à Sarh

Mahamat Zene Bada a donné des directives concernant les campagnes dans les provinces du sud. Il a demandé à ses militants de rester calmes et de ne pas céder aux provocations ou agressions des autres partis, qui, selon lui, pourraient les insulter, les lancer des pierres, ou même endommager leurs voitures.



Il a également annoncé qu'une enveloppe de 5 000 000 F CFA serait remise à chaque bureau de soutien pour faciliter leur campagne, étant donné qu'ils devront se déplacer dans les zones rurales, nécessitant du carburant et d'autres matériels.



Le chef de mission, Rakidji Ngomdjibaye, a salué cette initiative et s'est dit confiant que MIDI remportera le Moyen-Chari.



Le chef de mission a rappelé à tous les bureaux de soutien l'importance de leur implication dans la campagne et s'est dit prêt à coordonner avec eux.