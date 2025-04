Tchad : Maître Jean-Bernard Padaré confirme sa conversion à l'Islam

Remerciements et Reconnaissances

Engagement et Identité

Appel à la Solidarité

Dans une déclaration pleine d'émotion, Maître Jean-Bernard Padaré a officiellement confirmé sa conversion à l'Islam, annoncée le 11 avril 2025. Ce message a été partagé sur sa page Facebook le 13 avril et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.Dans son message, Maître Padaré exprime sa gratitude envers Allah, le Tout-Puissant, pour l'avoir guidé vers sa nouvelle foi. Il a également tenu à saluer les personnes qui l'ont soutenu dans ce cheminement, notamment le Président de la République, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, et d'autres frères qui ont contribué à sa conversion.Malgré cette transition spirituelle, Maître Padaré a tenu à rassurer ses parents et amis qu'il n'a pas changé d'identité. Il reste Jean-Bernard Padaré, une figure respectée, engagé dans le dialogue et largement attaché à la laïcité au Tchad.Dans son message, il sollicite également les prières de ses compatriotes pour l'accompagner dans sa nouvelle vie de foi, exprimant un désir de croissance spirituelle et de bienveillance vis-à-vis de sa communauté.

« Chers compatriotes, chers amis,



C'est avec un cœur chargé d'émotions et de convictions que je viens vous confirmer ma conversion à l'Islam, ce vendredi 11 avril 2025.



Je remercie Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux de m'avoir guidé vers Lui. Je salue également tous les frères, au premier desquels le Président de la République MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, qui se sont employés pour me permettre de professer cette Foi.



Je voudrais rassurer mes parents et amis que je n'ai pas changé d’identité. Je suis toujours Jean-Bernard Padaré.



Je reste ouvert au Dialogue et attaché à la laïcité du Tchad. Je sollicite vos prières pour avancer dans ma vie de foi.



Qu'Allah le Miséricordieux vous bénisse et bénisse le Tchad », a écrit Maître Jean-Bernard Padaré ce dimanche 13 avril sur sa page Facebook.