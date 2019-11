Tchad-Mali : les Sao s'inclinent face aux Aigles (0-2) et affronteront la Guinée

Les SAO du Tchad ont été vaincus dimanche par les Aigles du Mali, au terme du match qui les a opposés au stade Idriss Mahamat Ouya à N'Djamena devant des milliers de spectateurs. La rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021 qui aura lieu au Cameroun.



Les Aigles du Mali ont ouvert le score à la 14ème minute avec un but de Djenepo Moussa. Peu avant la mi-temps, à la 45ème minute, les maliens ont a nouveau mis un but grâce à Mohamed Camara, portant le score à 2-0 en leur faveur.



Au cours de la première mi-temps, l'arbitre a donné un carton jaune au capitaine des SAO, Ngar Ezechiel.



Avec cette deuxième défaite -après celle face à la Namibie-, le Tchad conserve la dernière place du classement du groupe A avec zéro point au compteur.



Auparavant, les SAO du Tchad se sont inclinés à deux reprises face au Mali lors des éliminatoires Afrique de la Coupe du monde de 2010. Le premier match avait eu lieu le 7 juin 2008 à Bamako avec une victoire des Aigles 2-1. Le second match dans le cadre des éliminatoires avait eu lieu le 11 octobre 2008 à domicile avec un score identique de 2-1 en faveur du Mali.



Le Tchad affrontera le 31 août 2020 (date à confirmer) -pour la 3ème journée- la Guinée qui elle, rencontre la Namibie ce dimanche à 17 heures.