Tchad - Mandoul : Lancement de la rentrée scolaire 2025-2026

Lors de la cérémonie, plusieurs défis qui minent l'éducation au Mandoul ont été soulevés, tels que :
- Le manque d'infrastructures
- La pauvreté
- Les pesanteurs sociales
- L'alcoolisme
- Le phénomène des enfants bouviers
- L'exode rural
- Le manque de personnel qualifié
Les enseignants ont été encouragés à redoubler d'efforts pour continuer à améliorer ces résultats malgré les ressources limitées. Les parents d'élèves ont également été appelés à suivre de près la scolarité de leurs enfants et à veiller à leur maintien à l'école. De plus, le gouvernement s'est engagé à soutenir les enseignants pour améliorer leurs conditions de travail.
Pour relever les défis de l'éducation, plusieurs kits scolaires et matériels ont été remis aux élèves et enseignants lors de cet événement.