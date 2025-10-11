Tchad - Mandoul : Lancement de la rentrée scolaire 2025-2026

Le manque d'infrastructures

La pauvreté

Les pesanteurs sociales

L'alcoolisme

Le phénomène des enfants bouviers

L'exode rural

Le manque de personnel qualifié

Lors de la cérémonie, plusieurs défis qui minent l'éducation au Mandoul ont été soulevés, tels que :Malgré ces contraintes, le Mandoul a enregistré des résultats satisfaisants l'année précédente, se plaçant 4e au niveau national, 2e parmi les 8 académies du pays, et 1er dans les provinces de la zone méridionale.Les enseignants ont été encouragés à redoubler d'efforts pour continuer à améliorer ces résultats malgré les ressources limitées. Les parents d'élèves ont également été appelés à suivre de près la scolarité de leurs enfants et à veiller à leur maintien à l'école. De plus, le gouvernement s'est engagé à soutenir les enseignants pour améliorer leurs conditions de travail.Pour relever les défis de l'éducation, plusieurs kits scolaires et matériels ont été remis aux élèves et enseignants lors de cet événement.