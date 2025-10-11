Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Mandoul : Lancement de la rentrée scolaire 2025-2026


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 11 Octobre 2025


La rentrée scolaire 2025-2026, couplée à la campagne scolaire "Je vais à l'école", a été officiellement lancée le 10 octobre par le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, en présence du premier secrétaire de séance du Conseil Provincial du Mandoul, Frédéric Raïkina Bealoum. Le thème retenu pour cet événement est : "La décentralisation, le levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité".


  Lors de la cérémonie, plusieurs défis qui minent l'éducation au Mandoul ont été soulevés, tels que :
  • Le manque d'infrastructures
  • La pauvreté
  • Les pesanteurs sociales
  • L'alcoolisme
  • Le phénomène des enfants bouviers
  • L'exode rural
  • Le manque de personnel qualifié
Malgré ces contraintes, le Mandoul a enregistré des résultats satisfaisants l'année précédente, se plaçant 4e au niveau national, 2e parmi les 8 académies du pays, et 1er dans les provinces de la zone méridionale.

 
Les enseignants ont été encouragés à redoubler d'efforts pour continuer à améliorer ces résultats malgré les ressources limitées. Les parents d'élèves ont également été appelés à suivre de près la scolarité de leurs enfants et à veiller à leur maintien à l'école. De plus, le gouvernement s'est engagé à soutenir les enseignants pour améliorer leurs conditions de travail.

 
Pour relever les défis de l'éducation, plusieurs kits scolaires et matériels ont été remis aux élèves et enseignants lors de cet événement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
