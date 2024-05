Tchad : Mansiri Lopsikreo promet un développement complet pour la Kabbia

Face à la population de cette circonscription, Mansiri Lopsikreo a promis plusieurs actions de développement constituant son projet de société. Il a insisté sur la construction d'infrastructures routières : "Quand je serai président de la République, mon premier projet sera réalisé ici, surtout la route." Il a également réitéré d'autres actions telles que l'accès à l'eau potable, la santé, l'électricité, l'éducation, la justice, la promotion de la jeunesse et de la femme, le tout grâce à une bonne gouvernance financière et économique qu'il envisage instaurer au cours de son mandat. "Ne pensez pas que je parle comme l'ont fait les autres pendant 30 ans. Non! C'est le courage qui nous pousse à dire qu'il faut changer, et en tant qu'homme de terrain, nous le ferons", a rassuré Mansiri Lopsikreo, invitant la population à sensibiliser les autres pour voter massivement le 6 mai prochain en sa faveur, afin de mettre en œuvre ces actions.



Face aux provocations des militants des autres candidats, Mansiri Lopsikreo appelle les siens à la non-violence et à un esprit de responsabilité et de cohabitation, déclarant "Je suis le candidat de l'unité nationale". Une visite chez le chef de canton de Gounou-Gaya a mis fin à son séjour dans cette localité. Cap sur le Mayo-Kebbi Ouest.