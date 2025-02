Tchad - Mao : Les élèves du collège Malllaye sensibilisés à la lutte contre la violence en milieu scolaire

Le samedi 15 février 2025, le collège privé MALLAYE à Mao, chef-lieu de la Province du Kanem, a organisé une conférence débat sur le thème : « La violence en milieu scolaire ». Cette initiative visait à sensibiliser les élèves à l'importance de la paix et à promouvoir des comportements visant à éviter la violence dans les établissements scolaires. Le thème a été présenté par M. Djimasngar Masbé (Professeur d'animation) et M. Batrane Moussa Batrane (Professeur d'histoire-géographie). Après leurs présentations, les conférenciers ont ouvert le floor aux élèves et enseignants, qui ont posé diverses questions. Les intervenants ont répondu avec des explications détaillées, favorisant un échange constructif. Cette conférence débat a constitué une plateforme importante pour aborder les enjeux de la violence en milieu scolaire, encourageant ainsi une culture de paix et de respect au sein de l’établissement.