Tchad : Mao célèbre en grande pompe le 64ème anniversaire de l'indépendance du pays

La ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, a célébré la fête de l'indépendance, tout comme les autres régions du pays. La cérémonie a été présidée par le Gouverneur de la province du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï.



La cérémonie s'est déroulée sur la place de l'indépendance de Mao, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que des représentants d'associations et d'ONG locales. À son arrivée, le Gouverneur a passé en revue les troupes avant de prendre place à la tribune officielle. Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs au monument pour commémorer cette fête nationale.



La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire composé de la gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade tchadienne (GNNT), de l'Armée nationale tchadienne (ANT) et de la police nationale.



Cette célébration à Mao s'inscrit dans les festivités organisées à travers tout le Tchad pour marquer le 64ème anniversaire de l'indépendance du pays.