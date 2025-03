Tchad - Mayo Kebbi Ouest : DHFS vulgarise l’ordonnance 003/2025 portant sur la répression des violences

L’objectif de cet échange public est de diffuser largement et de renforcer les capacités de compréhension des acteurs locaux afin de faciliter l’application des termes de ce document. Par ailleurs l’important est de sensibiliser les communautés rurales sur les dispositions de cette ordonnance, mais également de favoriser l’engagement des leaders communautaires, religieux et traditionnels u MKO dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).





Pour l’animatrice de ladite organisation au MKO Ouaissouri Koye Isabelle, la persistance des violences basées sur les genres constitue un obstacle majeur à l’égalité de sexe et au développement harmonieux au sein de la société. Pour elle, cette ordonnance est une étape cruciale dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Tchad, car elle vise à renforcer le cadre juridique de protection des victimes et de sanction des auteurs de violences.





Les participants à cette séance de sensibilisation et de vulgarisation sont entre autre les femmes et filles victimes ou à risque de violence, les défenseurs des droits humains et des activistes de la société civile, les jeunes, les responsables des institutions judiciaires et des agents de forces de l’ordre.