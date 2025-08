Tchad : Mayo-Kebbi Ouest, trois malfrats, un arsenal d’armes et des produits prohibés présentés à la presse

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, a présenté ce mardi 05 août 2025 à la presse locale trois présumés malfrats, ainsi qu’un important lot d’armes et de munitions saisis lors d’une opération de sécurité.



Parmi les objets saisis figurent huit armes à feu de différents calibres, des munitions et des produits prohibés. Selon le commandant de la zone de défense numéro 12, Abdejil Haroun Boué, cette opération est le fruit d’une mission menée par ses hommes, mobilisés jour et nuit pour assurer la sécurité des populations.



Il a salué le leadership du délégué général du gouvernement dans la coordination des actions sécuritaires. Présentant les présumés malfrats, Abdelmanane Khatab a précisé que cette intervention s’inscrit dans un plan d’action engagé depuis quatre mois, reposant sur trois phases : l’arrestation des malfrats, la récupération des armes dissimulées et le ratissage des réseaux de complices.



Il a appelé la population et les autorités militaires à rester vigilantes, et à collaborer en dénonçant tout comportement suspect. Les trois individus arrêtés seront traduits devant les juridictions compétentes. Les armes saisies seront acheminées à N’Djamena pour être mises à la disposition des forces de défense et de sécurité, après relevé des numéros de série. Les enquêtes se poursuivront afin de retrouver tous les complices.



Pour le délégué général du gouvernement, cette action traduit dans les faits, les résolutions du séminaire national sur la décentralisation, qui exhorte les autorités à s’investir pleinement dans leurs missions, notamment la protection des citoyens et la lutte contre l’insécurité.