Tchad : Me. Max Loalngar réagit à la supposée défection de jeunes de Wakit Tamma

Au micro de Tchad 24 ce 1er septembre, Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma, explique que la structure fonctionne avec des règles démocratiques, claires et transparentes. Il évoque une instrumentalisation.



"N'importe qui, en tant que citoyen, peut y adhérer. Tu repart avec ton nom, comme tu est venu. Ce n'est pas la première fois que des organisations ont faussé compagnie à Wakit Tamma", indique Me. Max Loalngar.



"Ce n'est pas ces jeunes qui sont à plaindre mais c'est ceux qui croient les instrumentaliser. C'est le reflet d'une autre société qu'on voudrait nous vendre : clientélisme, achat de conscience (...) Il n'existe pas au sein de Wakit Tamma une structure dénommée jeunesse de Wakit Tamma", clarifie le coordonnateur.



Ce vendredi, le président du Présidium du dialogue national, Gali Ngoté Gata, a indiqué à la commission ad hoc de facilitation que Wakit Tamma est l'un des quatre groupes à rapprocher pour entamer des négociations.