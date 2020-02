Tchad : Mekila Parfait fait son entrée sur la scène musicale

Mekila Parfait, un jeune de Pala, fait son entrée sur la scène musicale avec un album de sept titres dénommé "Kaar Ass".



Dans cet album lancé vendredi matin au Centre culturel Nicodème de Pala, Mekila Parfait affirme que "cette œuvre voit le jour grâce à Dieu."



Les sept titres sont constitués de 16 mesures, Allô chérie, Déné Lo, Dénédje, Dounbo-dounbo, Kon-ngandje et Lamentation. Toutes ces chansons sont réalisées en Ngambaye, Français et Arabe.



Lors de la conférence de presse de lancement, Mekila Parfait avait à ses côtés son manager Emmanuel Nguiram et tous ceux qui l'ont accompagné dans la naissance de cet album.



Le secrétaire général du département de Mayo Dallah et le maire 1er adjoint de la ville de Pala, Abdoulaye Nana, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Quelques CD ont été vendus.