Tchad : Meram Djibrine, sauvée d'une grave malformation par Grand Coeur

La Première Dame et présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Déby a reçu ce matin la petite Meram Djibrine Issa avec son père, au Palais présidentiel.



La petite fille âgée de 4 ans souffrait d'une malformation congénitale. Elle a été évacuée au Caire en Égypte, en juillet 2018 par la Fondation Grand Coeur pour une prise en charge totale. Sur place, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales. Aujourd'hui, elle peut marcher normalement.



De retour du Caire avec son père, elle a été accueilli ce dimanche 3 mars à l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena par des membres de la Fondation Grand Coeur.



"Tout le monde est content, on a tenu à venir l'accueillir. C'est une grande satisfaction, c'est ça l'humanitaire. Nous sommes très heureux aujourd'hui de redonner le sourire à cette famille et surtout à cette petite fille. Tous les membres ont vraiment mis de leurs forces, en partenariat avec l'université Al-Azhar Al-Sharif", a déclaré Khadidja Lamana, secrétaire générale adjointe de la Fondation Grand Coeur.



La jeune fille avait été consultée par des médecins égyptiens de l'Université Al-Azhar Al-Sharif, lors d'une caravane de la Fondation Grand Coeur à Biltine. La Fondation a immédiatement opté pour une évacuation sanitaire.