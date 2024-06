Tchad - Miss Kélou Sahel 2024 dévoile son programme : plaidoyer pour la santé des femmes, soutien aux orphelins et rayonnement international du Tchad

En tant qu'ambassadrice de l'Association Talent, Madjissem Yanyara Sandrine a annoncé que son mandat débutera par une action de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus, en s'inscrivant dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Durant cette campagne, des séances de dépistage précoce des cancers féminins seront organisées, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé des femmes et à la réduction de la mortalité liée à ces pathologies.



Au-delà de son engagement pour la santé des femmes, Madjissem Yanyara Sandrine porte également à cœur la cause des orphelins. Elle envisage d'initier un projet visant à soutenir cette frange vulnérable de la population en leur garantissant des opportunités égales, leur permettant ainsi de s'épanouir et de s'intégrer pleinement à la société.



Animée d'un patriotisme ardent, Miss Kélou Sahel 2024 ambitionne de représenter dignement le Tchad sur la scène internationale. Dans cette optique, elle prévoit de participer à divers concours de beauté internationaux, mettant ainsi en lumière la richesse culturelle et la beauté naturelle de son pays.



Tout au long de son règne, Madjissem Yanyara Sandrine compte s'investir pleinement dans le tissu communautaire et mener des actions caritatives d'envergure. Elle prévoit d'organiser des ateliers et des séminaires pour promouvoir l'esprit de talent et l'épanouissement personnel, tout en soutenant les personnes vulnérables et en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie.



Pour concrétiser ses projets ambitieux et répondre aux besoins des populations, Madjissem Yanyara Sandrine lance un appel à la mobilisation des partenaires. Elle sollicite leur soutien financier et technique, convaincue que la collaboration et l'union des forces permettront de maximiser l'impact de ses actions et de générer un changement positif durable.