Tchad : Mission de l'AFD et d'Action contre la Faim pour le Projet DETEKANEM dans le Kanem et le Bahr el Gazel

Formation Professionnelle à Mao : À Mao, un centre de formation professionnelle soutenu par le projet a permis à 125 jeunes, dont 35 filles, d'acquérir des compétences dans des métiers porteurs tels que la menuiserie, l’électricité et la couture. Grâce au projet, ces jeunes diplômés ont également reçu des kits d'outillage et de matériel pour leur permettre de lancer leurs propres activités économiques.

Valorisation des Céréales Locales : Une mini-unité de transformation et de commercialisation a été établie pour valoriser les cultures locales de maïs et de blé. L'unité produit désormais des spaghettis locaux à base de blé et une gamme de jus naturels à partir de fruits locaux tels que l'oseille, le citron et le tamarin. Pour faciliter le stockage et la vente de ces produits transformés, deux magasins ont été créés.