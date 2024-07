Tchad : Mobilisation conjointe de la Cotontchad et des producteurs pour sauver la campagne cotonnière 2024-2025

Dans le cadre d'une démarche proactive, une délégation de haut niveau de la Cotontchad, conduite par le Secrétaire général, M. Ibrahim Malloum, en compagnie du Directeur de production agricole, Dr Nantormbaïde Michel, et du Président de l'Union des producteurs de coton du Tchad (UNPCT), M. Mbontar Ndourko, a effectué une tournée d'évaluation et d'échanges dans les principales zones de production cotonnière du pays. Cette initiative avait pour objectif d'établir un diagnostic précis des difficultés rencontrées par les cotonculteurs et de recueillir leurs doléances afin d'identifier conjointement des solutions pérennes.



Les échanges fructueux avec les producteurs et les autres acteurs de la filière ont permis de dresser un état des lieux exhaustif des défis auxquels la campagne est confrontée, notamment un retard des pluies saisonnières: Ce décalage calendaire a retardé les semis, ce qui pourrait affecter le rendement final de la production.



Les retards dans la livraison des semences, engrais, insecticides et herbicides ont eu un impact négatif sur le bon déroulement des activités culturales.



L'exode rural des jeunes vers les centres urbains à la recherche d'opportunités alternatives a engendré une rareté de la main-d'œuvre dans les zones cotonnières, entravant les travaux agricoles.



Les incursions d'animaux errants dans les champs ont causé des dommages importants aux cultures, réduisant ainsi les récoltes potentielles.

Face à ces défis majeurs, la Cotontchad et les producteurs de coton ont réaffirmé leur engagement à œuvrer conjointement pour sauver la campagne en cours et garantir la pérennité de la filière. Parmi les mesures prioritaires retenues figurent :



Dans un souci de transparence et de respect des engagements contractuels, la Cotontchad s'est engagée à procéder au paiement des reliquats dus aux producteurs dans les meilleurs délais.



La société cotonnière a pris des dispositions pour optimiser la logistique d'approvisionnement en intrants agricoles afin de garantir leur disponibilité en temps et en quantité suffisants pour les producteurs.



Des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des jeunes en vue de les inciter à s'investir dans la production cotonnière et à contribuer à la revitalisation de l'économie rurale.



Des initiatives concertées seront entreprises en collaboration avec les autorités locales et les communautés pastorales pour limiter la divagation des animaux et protéger les cultures.



Les participants aux rencontres ont réitéré l'importance capitale du coton pour l'économie tchadienne. Cette culture constitue en effet une source essentielle de revenus pour les producteurs ruraux et joue un rôle prépondérant dans la diversification de l'économie nationale.



En conclusion de cette mission d'évaluation et d'échanges, le Secrétaire général de la Cotontchad, M. Ibrahim Malloum, a tenu à saluer l'engagement et la résilience des producteurs de coton. Il a également exprimé sa ferme conviction quant à la capacité de la filière à surmonter les obstacles rencontrés et à poursuivre sa contribution au développement économique et social du Tchad.



Cette mobilisation conjointe de la Cotontchad et des producteurs de coton illustre la détermination de l'ensemble des acteurs de la filière à œuvrer main dans la main pour relever les défis et assurer la pérennité de la production cotonnière au Tchad.