Tchad - Mongo : Concertation cruciale pour l'urbanisation et l'élargissement des rues







L'objectif principal de cette rencontre était d'informer les chefs des quartiers afin qu'ils puissent sensibiliser leurs populations sur les travaux d'urbanisation prévus dans la ville de Mongo. Le Maire a souligné l'importance de ces travaux pour le développement de la commune. Il a été précisé qu'un délai a été fixé pour l'élargissement de la rue n°5, qui traverse les secteurs 9, 6, 7 et 4. Les propriétaires concernés devront reculer leurs murs pour permettre la réalisation de ces travaux.

Monsieur Haiwang Honoré, représentant de l'entreprise CGCOC, a accordé un délai de 15 jours aux propriétaires des maisons situées le long de la rue pour procéder au recul de leurs constructions. Les chefs des quartiers se sont déclarés satisfaits de cette rencontre, soulignant qu'elle permettra de transformer Mongo en une ville moderne. Il convient de signaler que 20 kilomètres de routes seront bitumés dans le cadre de ce projet d'urbanisation, marquant ainsi une étape importante dans le développement de la commune.

Cette initiative représente un pas en avant vers une meilleure infrastructure et un cadre de vie amélioré pour les habitants de Mongo.