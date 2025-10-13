Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Mongo : Concertation cruciale pour l'urbanisation et l'élargissement des rues


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 13 Octobre 2025


Une importante réunion s'est tenue à Mongo dans le cadre du projet d'urbanisation de la ville. Cette rencontre a rassemblé les représentants de l'entreprise chinoise CGCOC, les chefs des quartiers de la commune, sous la présidence du Maire Mht Amine Ahmat Ibedou.


Tchad - Mongo : Concertation cruciale pour l'urbanisation et l'élargissement des rues



  L'objectif principal de cette rencontre était d'informer les chefs des quartiers afin qu'ils puissent sensibiliser leurs populations sur les travaux d'urbanisation prévus dans la ville de Mongo. Le Maire a souligné l'importance de ces travaux pour le développement de la commune.

 

Il a été précisé qu'un délai a été fixé pour l'élargissement de la rue n°5, qui traverse les secteurs 9, 6, 7 et 4. Les propriétaires concernés devront reculer leurs murs pour permettre la réalisation de ces travaux.
  Monsieur Haiwang Honoré, représentant de l'entreprise CGCOC, a accordé un délai de 15 jours aux propriétaires des maisons situées le long de la rue pour procéder au recul de leurs constructions.

 

Les chefs des quartiers se sont déclarés satisfaits de cette rencontre, soulignant qu'elle permettra de transformer Mongo en une ville moderne. Il convient de signaler que 20 kilomètres de routes seront bitumés dans le cadre de ce projet d'urbanisation, marquant ainsi une étape importante dans le développement de la commune.
  Cette initiative représente un pas en avant vers une meilleure infrastructure et un cadre de vie amélioré pour les habitants de Mongo.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/10/2025

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques 12/10/2025

Populaires

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

13/10/2025

Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

13/10/2025

Tchad : 50 millions de FCFA pour 50 sous-projets portés par les jeunes et femmes du Barh El Gazel

13/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter