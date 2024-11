Tchad : Mongo célèbre la Journée de la Paix avec une grande mobilisation communautaire

L'événement a réuni des autorités administratives, civiles, traditionnelles, militaires et religieuses de la région, soulignant l'importance de cette célébration. Les résidents de Mongo ont participé en grand nombre à cette journée symbolique.



La cérémonie a commencé avec le discours de bienvenue du Maire de la commune urbaine de Mongo, suivi des interventions de divers chefs de services. Un moment marquant a été la prestation d'une troupe théâtrale, qui a illustré les objectifs et la signification de la journée dédiée à la paix.



Dans son discours de clôture, le Gouverneur Togou Tchohimi a chaleureusement remercié les organisateurs pour la réussite de l'événement et a souligné l'importance de cultiver la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale au sein de la communauté. Il a encouragé tous les habitants à maintenir et renforcer ces valeurs, essentielles au développement harmonieux de la région.



La cérémonie s'est conclue sur une note festive, avec la remise de cadeaux aux responsables des différentes couches sociales, en reconnaissance de leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans la province du Guéra.