Tchad : Moov Africa et l’IFT organisent 5 concerts géants marquant la semaine de la fête de la musique

Dans le cadre de la semaine marquant les activités de la fête de la musique, édition 2024, Moov Africa et l'Institut Français du Tchad (IFT) organisent du 17 au 22 juin 2024, cinq grands concerts avec des artistes de renom de la capitale.



Ce sera au terrain Foullah à Chagoua, le 17 juin, au terrain sous antenne à Walia le 18 juin, devant le stade de Diguel le 19 juin, au terrain Djougoulier à Farcha le 20 juin et au Jardin de l’IFT le 22 juin.



La particularité de cette édition reste l’organisation d’un concours destiné aux artistes en herbes : dans chaque arrondissement, plusieurs jeunes artistes vont rivaliser pour remporter la finale à la grande messe de clôture de cette semaine à l’IFT.



Pour commencer les festivités, le premier concert géant a eu lieu le 17 juin 2024, au terrain Foullah à Chagoua, situé dans la commune du 7ème arrondissement de N'Djamena. Cette festivité était marquée dans sa première partie par un concours d’artistes en herbe du 7ème arrondissement qui se sont succédés sur le podium pour démontrer leurs talents devant un jury qui devra sélectionner ceux qui compétiront à la phase finale au Jardin de l’IFT.



Plusieurs prestations des artistes tchadiens, tels que le groupe Ngone Saar, Luguy et bien d'autres artistes avaient également marqué la soirée avec des remises de quelques lots aux fidèles abonnés de Moov Africa. En effet, à travers des jeux concours, des lots comprenant des crédits de communication, des gigas pour la connexion, des bols, des tee-shirts, casquettes, ballons de football, etc. ont été remis aux fidèles abonnés de Moov Africa.



Il faut préciser que le format de cette édition se veut inédit, car il est organisé conjointement par l'IFT et Moov Africa pour régaler les mélomanes tchadiens, et insuffler une nouvelle dimension à la musique tchadienne.