Tchad : Moov Africa lance la compétition de l'entrepreneuriat innovant "Moov Startup Challenge"

« Pour la phase africaine au Maroc avec les autres filiales, les trois finalistes seront également primés avec la possibilité de gagner jusqu’à 7.500.000 F CFA et de se faire accompagner par des experts internationaux de renom. Moov Africa est toujours du côté des jeunes et ne cesse de s’investir à leurs côtés pour lui offrir des opportunités », a déclaré le représentant du Directeur Général de Moov Africa Tchad, Oulad Jelloul Said.



Lors de la présentation d’un exposé sur le programme, le Directeur Commercial de Moov Africa Tchad, Said Hably, a précisé que c’est dans le cadre de ses actions visant à faire émerger les talents prometteurs dans le secteur des nouvelles technologies, que MOOV AFRICA TCHAD, entreprise citoyenne, a lancé ce programme « MOOV STARTUP CHALLENGE ». D’après lui, ce programme vise à récompenser les meilleures startups qui excellent dans différents domaines à même d’apporter une réelle valeur ajoutée à la société tels que la santé, le Gaming, l’IoT, la Smart City, etc.



WenakLabs, est un Hub-technologique qui va assurer la formation accélérée des 10 startups qui seront présélectionnées pour la compétition. Le Directeur Exécutif de WENAKLABS, ABDELSSALAM Safi, a indiqué que WENAKLABS étant un incubateur et une structure d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant, a vraiment le plaisir de partager ses expériences et d’accompagner ces jeunes durant toutes les phases afin de préparer leurs champions à la compétition internationale qui va se dérouler au Maroc.



« Pour nous, c’est un grand honneur et un grand plaisir d’accompagner Moov Africa dans ce challenge. Après la phase de présélection, ces 10 projets retenus vont entrer dans un programme de formation accélérée qui consiste en des formations pratiques sur les différents outils de conception à l’entrepreneuriat innovant qui vont leur permettre d’être performants. À travers cette formation, ils vont bénéficier des infrastructures de WENAKLABS qui constituent un espace de travail convivial », a-t-il ajouté.



« Moov Africa Startup challenge 2022 » est ouvert à toute startup répondant aux critères d’éligibilité ci-dessous :

-Exercer ses activités économiques au Tchad ;

-Être de nationalité Tchadienne (le promoteur principal) ou résident au Tchad;

- Œuvrer dans le secteur de l'économie numérique avec un projet qui répond aux besoins de la population dans les domaines de la fine tech, de l’agri tech, du gaming, de la santé, des villes intelligentes (smart city), internet des objets (IoT)...;

- Être un abonné actif de Moov Africa Tchad.



Le dépôt des dossiers de candidature se fait exclusivement par mail à l’adresse suivante: startupchallenge2022@moov-africa.td

Pour plus de détails: https://moovafrica.td/moov-startup-challenge-2022/

Règlement : https://moovafrica.td/.../REGLEMENTS%20CHALLENGE%20MOOV