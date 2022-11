TCHAD Tchad : Moov Africa récompense les trois heureux gagnants de Moov Startup Challenge

Le premier prix, Abakar Mahamat, représentera le Tchad à la finale internationale qui se tiendra au Maroc, avec les dix autres filiales du groupe Maroc Telecom, détenteur de la marque Moov Africa.



Ce lundi 21 novembre 2022, au siège de Moov Africa, s’est déroulée la cérémonie de remise de prix du « Moov Startup Challenge 2022 », lancé par l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa Tchad.



Pour la phase locale, les trois meilleures startups sont récompensées d’un montant allant de 500 000 FCFA jusqu’à 2 000 000 FCFA, ainsi que des dotations en équipements et volumes internet. Au total, trois meilleures startups issues de l’entrepreneuriat moderne et innovant, dans différents domaines de la technologie ont été récompensés par la direction générale de Moov Africa en leur octroyant des chèques et des dotations en équipements et volumes internet :

-Telemedan pour le promoteur Abakar Mahamat. Telemedan est une borne de télémédecine connectée et qui fonctionne avec l’énergie solaire. Il a reçu un chèque de 2 000 000 FCFA et un kit d’accès à Internet de trois mois.

-Kaditech de Baounodji Damba Fréderic résout le problème de l’accessibilité à des médecins et des produits pharmaceutiques. Il décroche un chèque de 1 000 000 FCFA en plus d’un kit d’Internet de trois mois.

- Padicare de Naidoal Manfa Padibine est une application numérique qui permet de mettre en relation les patients avec les médecins. Cette application permet aux patients de prendre des rendez-vous avec les médecins et d’entrer en contact avec les ambulanciers. Le troisième prix lui revient avec un chèque de 500 000 FCFA et un kit d’internet de trois mois.



Entreprenariat numérique

Officiant la cérémonie de remise de prix, le directeur général de Moov Africa, Mohammed Dkhissi, indique que Moov Africa est un grand rendez-vous des talents du monde de la technologie, et est un excellent moyen pour la promotion des idées innovantes que l’opérateur compte perpétuer.

Selon lui, « la réussite de cette édition n’a été possible qu’avec la participation des partenaires privilégiés de Moov Africa que nous remercions ». « Moov Africa, en tant qu’entreprise citoyenne, ne ménagera aucun effort pour vous fournir un travail de qualité et d’être toujours à vos côtés », a déclaré le directeur général de Moov Africa, Mohammed Dkhissi.



Le représentant des membres de jury, Dingamnayal Kalde Lwanga a remercié Moov Africa pour cette initiative louable pour l’éclosion de la jeunesse tchadienne dans le domaine de l’entreprenariat numérique. Il exhorte Moov Africa à impliquer l’Etat tchadien dans la prochaine édition pour qu’il puisse apporter sa contribution dans le domaine de l’innovation. « Je suis sûr que le Tchad gagnera à 70% lors de la compétition de startup de l’Afrique qui se tiendra au Maroc où il se fera représenter par un seul gagnant », assure le représentant du membre de jury Dingamnayal Kalde Lwanga.



Un long processus

Les trois heureux gagnants ont salué l’initiative de Moov Africa Tchad qui vise à booster les capacités des jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique. Le premier, Abakar Mahamat, qui représentera le Tchad lors de la compétition internationale au Maroc affirme que le premier prix qui lui a été remis prouve que son projet est promoteur d’un avenir radieux, tout en remerciant ceux qui ont participé de près ou de loin, à la réussite de son projet.



« Nous comptons représenter dignement le Tchad au Maroc pour remporter le prix », dit Abakar Mahamat. Pour sa part, le deuxième gagnant Baounodji Damba Fréderic se dit très reconnaissant envers l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa qui a organisé ce challenge. « Ce prix va nous permettre de booster l’entreprise qui est déjà existante et nous encourageons Moov Africa de continuer dans cette lancée », affirme-t-il.



Le challenge au niveau local comprenait quatre étapes majeures qui sont entre autres, l’appel à candidature, la présélection par le jury de 10 startups, la qualification par le jury de 5 startups et la présentation finale de trois gagnants dont le premier aura la possibilité de participer à la compétition africaine au Maroc.



Le président de Wenaklab’s, Abdelsalam Ali Hassan Safi, a exprimé son plaisir d’avoir travaillé avec Moov Africa, tout au long de ce processus. « Nous avons été impliqués dès le départ et nous n’avons fait que notre travail. L’accompagnement que nous avons commencé ne s’arrête pas là », déclare le président de la plateforme Wenaklab’s, Abdelsalam Ali Hassan Safi.







