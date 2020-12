Tchad : Moov Africa remplace désormais Tigo

Le directeur général indique que pour affirmer cette nouvelle identité de marque et la faire connaître du plus grand nombre, la filiale Moov Africa lance une communication commune à l’ensemble du pays de présence du groupe : une campagne continentale avec la participation d’un champion mondial, la légende du sport, Teddy Riner, qui s’apprête à concourir pour sa quatrième médaille olympique et qui n’a pas manqué de prêter sa voix et son image au Groupe Maroc Telecom pour porter haut et fort les couleurs de l’opérateur global de télécommunications dont il est l’ambassadeur depuis 2017.



Répondant aux questions des journalistes sur la participation des artistes tchadiens pour accompagner la nouvelle identité visuelle et son aspect social, le directeur général de « Moov Africa » Tchad, Mohammed Dkhssi, affirme que son institution a déjà fait la promesse d’associer les différents acteurs dans leurs projets. Il ajoute que cette promesse sera tenue et renforcée davantage au fil du temps.



« Nous continuons à travailler pour améliorer les conditions salariales de nos agents. Nous déployons toutes nos forces pour que le Tchad s’aligne sur le plan technologique au même titre que les autres pays. Le recrutement au niveau de Moov Africa continuera en fonction du besoin. Il n’y a que la compétence locale qui peut mieux faire », souligne le directeur général de « Moov Africa » Tchad.