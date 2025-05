TCHAD

Tchad - Mossoro : Manifestation de soutien et de reconnaissance envers le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 18 Mai 2025

Un groupe de ressortissants de la province du Bahr El-Gazel, ainsi que des militants et sympathisants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), sous la direction d'Ali Kouloutou Tchaïmi et d'Abakar Rozi Teguil, a organisé une cérémonie de réjouissance, de remerciement et de soutien ce samedi 17 mai 2025 à Mossoro, chef-lieu de la province. Cet événement visait à exprimer leur reconnaissance et à renforcer les liens avec le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.