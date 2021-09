Tchad : Moundou abrite un forum sur la cohabitation et la bonne gouvernance

Le forum regroupe les administrateurs, les élus locaux, les chefs de cantons, les religieux, les représentants des jeunes, des organisations féminines, des représentants des partis politiques, les opérateurs économiques et les représentants des syndicats. L’objectif recherché à travers ces assises est de contribuer à l’instauration de la paix, du vivre ensemble, à la bonne gouvernance et à l’implication des citoyens au processus de mise en œuvre du plan de développement communal de la ville de Moundou.



La présidente de la plateforme de dialogue social pour le changement, Dionhouma Régine, dans son mot de bienvenue, a souligné que dans le contexte tchadien, l’organisation sociétale est régie par l’Etat, ce qui est matérialisé par un certain nombre d’instrument politiques, juridiques et sociaux, dont « le Tchad que nous voulons à l’horizon 2030, le PND et le PDC ». Dionhouma Régine rappelle que pour mieux aborder le développement de la nation, il est important de s’afficher au plan de développement National (PND), et que les communes s’inspirent à leur tour, pour avoir un plan de développement communal. Le chargé de mise en œuvre du projet d’appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad, Narré Ngamada a, au nom de la représentation nationale du PNUD au Tchad, énuméré les apports techniques de son organisation à la plateforme, avant de transmettre les félicitations aux autorités provinciales et à tous les acteurs pour les efforts en faveur de la consolidation de la paix et du vivre ensemble.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Tchouzébé Sidang Basil, se référant à la genèse de la plateforme issue des formations sur la cohabitation pacifique, la citoyenneté et le vivre ensemble faite par le PNUD, affirme que cette initiative vient couronner l’engagement de tous les acteurs. « Le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno fait de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble, son cheval de bataille », a affirmé Tchouzébé Sidang Basil.

Ce projet est mis en œuvre par la plateforme de dialogue social pour le changement, avec l’appui du PNUD et vise à venir en appui au gouvernement du Tchad, à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de citoyenneté et de la consolidation de la paix.