TCHAD

Tchad - Moussoro : Lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt pour le Projet CAGOT


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 11 Octobre 2025


La Coordination Régionale des Jeunes du Barh El Gazel (CPJ/BEG) a lancé officiellement, ce 10 octobre 2025 à Moussoro, un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du Projet Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad (CAGOT).


  Cette initiative vise à sélectionner quatre organisations féminines et de jeunes de la province pour leur accorder un appui financier destiné à développer des activités génératrices de revenus (AGR).

 
  • Le Contexte : Le coordinateur de la CPJ-BEG, Hassan Abakar Elefi, a salué cet appui financier comme une première dans la province du Barh El Gazel.
  • Les Critères : Le comptable de la coordination a présenté en détail le processus et les critères de sélection lors de la cérémonie.
  • Contrôle : Abdel Nasser Moussa, président du comité de suivi du projet CAGOT, a insisté sur le rôle essentiel de son comité dans le contrôle et le suivi des actions jusqu’à leur aboutissement.
 

Encouragement des Autorités Locales

 
La cérémonie, qui a réuni les autorités communales, la CPJ-BEG et les représentants des associations, a reçu le soutien du secrétaire général de la commune, Saleh Ahmat Dabi.

Ce dernier a félicité l'initiative, soulignant que les organisations de la société civile (OSC) et associations de jeunes engagées sur le terrain méritent d'être soutenues. Il a encouragé les candidates à bien préparer leurs dossiers pour que le projet se traduise par des réalisations concrètes sur le terrain.

La session s'est conclue par une séance de questions-réponses et la distribution des formulaires de candidature.


