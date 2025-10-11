Tchad - Moussoro : Lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt pour le Projet CAGOT

Le Contexte : Le coordinateur de la CPJ-BEG, Hassan Abakar Elefi, a salué cet appui financier comme une première dans la province du Barh El Gazel.

Les Critères : Le comptable de la coordination a présenté en détail le processus et les critères de sélection lors de la cérémonie.

Contrôle : Abdel Nasser Moussa, président du comité de suivi du projet CAGOT, a insisté sur le rôle essentiel de son comité dans le contrôle et le suivi des actions jusqu’à leur aboutissement.

Encouragement des Autorités Locales

Cette initiative vise à sélectionner quatre organisations féminines et de jeunes de la province pour leur accorder un appui financier destiné à développer des activités génératrices de revenus (AGR).La cérémonie, qui a réuni les autorités communales, la CPJ-BEG et les représentants des associations, a reçu le soutien du secrétaire général de la commune, Saleh Ahmat Dabi.Ce dernier a félicité l'initiative, soulignant que les organisations de la société civile (OSC) et associations de jeunes engagées sur le terrain méritent d'être soutenues. Il a encouragé les candidates à bien préparer leurs dossiers pour que le projet se traduise par des réalisations concrètes sur le terrain.La session s'est conclue par une séance de questions-réponses et la distribution des formulaires de candidature.