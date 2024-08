Tchad - Moussoro : Une nuit de désolation sous la pluie torrentielle

Dans la nuit du 11 au 12 août 2024, une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel au Tchad. Cette pluie diluvienne a causé de nombreux dégâts, avec l'effondrement et l'inondation de plusieurs maisons, laissant les habitants dans une situation précaire.



Le quartier Ridina a été particulièrement touché, avec un ravin au sud qui s'est dangereusement élargi, menaçant les habitations voisines. Les autorités locales ont été alertées et des équipes de secours sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés.



Les habitants de Moussoro font face à une situation d'urgence et ont besoin de solidarité et d'entraide pour pouvoir se relever de cette catastrophe naturelle.

Dans ces moments difficiles, l'union et le soutien mutuel de la communauté et des autorités seront essentiels pour permettre à la ville de se reconstruire.