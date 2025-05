TCHAD Tchad : Moussoro se mobilise pour la sécurité routière et la limitation de vitesse

Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 26 Mai 2025



La Plateforme des Jeunes pour le Développement Intégral du Barh El Gazel (PJIDIBEG) a organisé, ce dimanche 25 mai 2025, une campagne de sensibilisation cruciale sur la circulation routière à Moussoro. L'événement a réuni un large éventail d'acteurs locaux, incluant des représentants communaux, des professionnels de la santé, les médias locaux et le syndicat des mototaxis de la province.

La campagne, centrée sur le thème "Limitation de vitesse en ville et code de la route", visait à rappeler à tous les conducteurs l'importance primordiale de respecter les règles de circulation pour garantir la sécurité de chacun. La sécurité routière représente un défi majeur dans de nombreuses villes du pays, d'où la nécessité d'éduquer les citoyens dès le plus jeune âge afin de prévenir les accidents et les comportements dangereux.





Un appel au respect des règles et à la prudence

Lors de l'événement, Sougouma Hassabalah Ahmat, Président de la PJIDIBEG, a insisté sur l'importance du port de l'équipement de sécurité pour les mototaxis. Il a rappelé que ces tenues sont non seulement obligatoires, mais aussi vitales pour la protection des conducteurs et de leurs passagers. Soulignant la forte utilisation des mototaxis dans la province, il a insisté sur la nécessité pour tous de prendre des mesures de sécurité pour réduire les risques d'accidents.



Les représentants communaux ont également exhorté les participants à respecter scrupuleusement les limitations de vitesse en ville et le code de la route, alertant sur les conséquences graves du non-respect de ces règles pour les conducteurs, les piétons et les autres usagers. Les acteurs de la santé ont, quant à eux, mis en lumière l'impact des accidents sur la santé publique, réitérant que de nombreux drames pourraient être évités par la simple observation des règles de circulation.



Un engagement collectif pour un Moussoro plus sûr

Les médias locaux se sont engagés à relayer cette campagne de sensibilisation afin de toucher un maximum de personnes dans la province. Enfin, le président du syndicat des mototaxis a apporté son plein soutien à l'initiative, s'engageant à sensibiliser ses membres à l'importance du port de tenue et du respect des règles de circulation.



Cette mobilisation réussie des différents acteurs de la province a permis de sensibiliser efficacement les participants à l'importance du respect des règles de circulation et de la sécurité routière. Poursuivre l'éducation et la sensibilisation de la population est essentiel pour réduire les accidents et garantir la sécurité de tous sur les routes de Moussoro.







Dans la même rubrique : < > Tchad : Le village de Mandakao dévasté par un conflit intercommunautaire Tchad : Lancement national du Brevet de l'Enseignement Fondamental 2025 Tchad : L'AFD salue les progrès de l'éducation et renforce son appui Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)