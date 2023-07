Tchad : Moustapha Mahamat Masri présente le "Parti pour la Paix et la Cohésion Sociale" à la nation

Le Parti “Paix et Cohésion Sociale”, qui s'inscrit dans l'orientation politique de la social-démocratie, a pour objectifs stratégiques de promouvoir le développement durable à travers l'économie durable, la durabilité sociale et environnementale, de garantir la démocratie, de garantir l'effectivité des droits de l'homme, de promouvoir le respect du principe de bonne gouvernance, de favoriser la paix et la sécurité, et d'accroître la visibilité et le rayonnement du Tchad.



Selon Moustapha Mahamat Masri, président national du PCS, cette journée de présentation du parti à la nation est un moment mémorable pour le parti, ses militants, ses sympathisants et pour la majorité de la population tchadienne qui aspire à la paix et à la cohésion sociale. Il affirme que le PCS est avant tout un parti de paix, d'unité et de rassemblement, un parti qui écoute, qui encourage la concertation et les échanges, un parti indépendant au service de tous pour le bien-être commun.



Le PCS a obtenu son agrément de fonctionnement le lundi 3 juillet 2023 et est enregistré sous le numéro de folio 559. Ses couleurs sont le jaune, le blanc et le rouge, et sa devise est "unité-justice-égalité".