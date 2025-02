TCHAD Tchad - Moyen-Chari : Le projet SODEFIKA forme à la technique du greffage de plants de karité

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Février 2025



Une initiative pour vulgariser les techniques modernes de greffage et renforcer la filière karité au Tchad.



Le projet SODEFIKA a lancé, ce lundi 24 février 2025, une session de formation pratique sur la technique de greffage des plants de karité, dans la grande salle de la bibliothèque de l’Université de Sarh. Cette initiative vise à vulgariser les pratiques de greffage afin d'accroître la productivité de l'arbre à karité au Tchad, une ressource essentielle pour l'économie locale et la préservation de l'environnement.

Objectifs de la Formation L'objectif global de cette formation est de promouvoir l'utilisation des techniques modernes de greffage pour améliorer le rendement et la qualité des arbres à karité. Elle s'articule autour de trois axes principaux : Formation théorique : Présentation des principes historiques et de l’état des lieux de la technique de greffage, permettant aux participants d'acquérir une compréhension approfondie de son évolution et de son importance pour la productivité agricole. Formation pratique en pépinières : Les participants pourront s'exercer aux techniques de greffage dans un environnement contrôlé, sous la supervision d'experts en arboriculture.

Interventions des Autorités

Ngarasta Ngarkodji, président de l’Université de Sarh, a souligné que cette initiative vise à renforcer les capacités locales en matière de pratiques agricoles durables, notamment pour les enseignants-chercheurs.



Nousradine Tom Hor, directeur des forêts, a insisté sur la nécessité de moderniser les pratiques agricoles traditionnelles pour renforcer la résilience des agriculteurs face aux changements climatiques.



Oumar Ali Nanina, préfet du département du Barh-Koh, a rappelé l'importance de cette formation pour le développement durable de la province, notant que le karité est une source de revenus pour les populations locales et un facteur clé pour la préservation de l'environnement.

Participants et Impact

Les participants proviennent des villes de Gore, Bebedja, Doba, Koumra, et bien sûr de Sarh, montrant un intérêt croissant pour les techniques de greffage. Grâce au soutien des autorités locales et à l'engagement des participants, le projet SODEFIKA ambitionne de faire du karité un levier de développement économique tout en contribuant à la conservation de l'environnement.



