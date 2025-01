Tchad - Moyen-Chari : Un atelier pour renforcer les capacités dans la passation des marchés publics

L’atelier de formation sur la passation des marchés publics, organisé par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) au Moyen-Chari, est un événement clé pour renforcer les capacités des acteurs de la commande publique et des opérateurs économiques. Prévu du 20 au 22 janvier 2025, cet atelier vise à améliorer la compréhension des textes législatifs et réglementaires qui régissent les marchés publics.





Le directeur de l’ARMP, Madjingar Ngonkodjingar, a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion des marchés publics. Il a déclaré que cette formation devrait aboutir à une meilleure transparence et efficacité dans la gestion des ressources publiques, et encourager une collaboration harmonieuse entre les différents acteurs concernés.





De son côté, le gouverneur du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a souligné que cet événement représente une étape significative dans la promotion de la bonne gouvernance et de la gestion efficace des marchés publics dans la province. Cela montre l'engagement des autorités à améliorer la gestion des ressources publiques et à favoriser un environnement propice au développement économique local.