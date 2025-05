Tchad - N'Djaména : La GIZ renforce les capacités de la direction de la Faune et des aires protégées

Conformément à l’Accord de coopération établi en 2011, l’ONG allemande GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) a procédé, ce jeudi, à la rétrocession d'un véhicule à la Direction de la Faune et des Aires protégées (DFAP) du Tchad.





La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD), Monsieur Koularambaye Koundja Julien, du Directeur général de la Faune et des Ressources forestières, Monsieur Idriss Lol Mahamat Choua, du Chef de Projet de la GIZ, Monsieur Hans Jurgen Klein, ainsi que d’autres responsables de services concernés.





En complément du véhicule, l'ONG GIZ a également fait don de divers matériels informatiques afin de soutenir les activités et renforcer les capacités opérationnelles de la Direction de la Faune et des Aires protégées.