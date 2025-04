Tchad - N'Djaména : Mme Amina Kodjiana prend le pouls des préoccupations du 10ème arrondissement

Dans son intervention, Madame Kodjiana a structuré son message autour de trois axes prioritaires : la sécurité, les inondations et la prévention des incendies. Les discussions qui ont suivi avec les délégués de quartiers et les chefs de carrés ont été particulièrement enrichissantes, marquées par la sincérité et la détermination des participants.





Ces derniers ont mis en lumière les défis persistants en matière d'insécurité, malgré les efforts déployés par les autorités locales. Plusieurs intervenants ont exprimé leur préoccupation face à un manque de coordination entre les structures sécuritaires et les représentants de proximité. Ils ont également déploré l'insuffisance d'infrastructures éducatives publiques, la recrudescence des vols et des actes de banditisme, ainsi que le manque d'accès à l'électricité et à un réseau routier adéquat.





À l'issue de ces échanges constructifs, plusieurs pistes de solutions ont été envisagées. Madame Amina Kodjiana a insisté sur la nécessité d'une synergie d'action entre tous les acteurs concernés. Elle a également annoncé une initiative prochaine visant à doter les ménages à faibles revenus de kits solaires subventionnés par l'État, une mesure qui devrait contribuer à améliorer leur quotidien.