Tchad : N'Djaména accueille la 3ème réunion du conseil consultatif et technique de l'Africa CDC pour l'Afrique centrale

Du 30 septembre au 1er octobre 2024, la capitale tchadienne accueille la 3ème réunion du conseil consultatif et technique du Centre de coordination régionale d'Afrique centrale de l'Africa CDC. Cette rencontre fait suite à celle tenue à Malabo, en Guinée Équatoriale, en novembre 2023.



Les participants à cette réunion, composée d'experts de la santé issus des pays membres, vont examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre opérationnel de collaboration pour la santé en Afrique centrale. Ce cadre vise à renforcer la coopération régionale en matière de santé publique et à mieux répondre aux défis sanitaires auxquels la région est confrontée.



Les ministres de la santé de la région se réuniront prochainement pour discuter des orientations stratégiques en matière de santé. Les participants feront le point sur les réalisations et les défis rencontrés depuis la création du bureau régional de l'Africa CDC en Afrique centrale. De nouveaux membres seront élus pour siéger au conseil consultatif et technique pour la période 2024-2025.



Comme l'a souligné Bicaba Brice, directeur régional pour l'Afrique centrale de l'Africa CDC, la région d'Afrique centrale est confrontée à un fardeau de maladies important, avec une moyenne de 28 à 35 événements de santé publique par an, dont des épidémies de choléra et de fièvres hémorragiques virales. Ces épidémies ont un impact significatif sur les populations et mettent à rude épreuve les systèmes de santé.



Mahamat Hamit Ahmat, secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique du Tchad, a rappelé l'importance de cette réunion pour renforcer la coopération entre les pays de la région et mettre en place des stratégies efficaces pour faire face aux défis sanitaires communs.