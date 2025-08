Tchad : N'Djamena accueille les réunions de l'ASECNA

Placée sous le haut patronage du Premier ministre, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina, cette rencontre rassemble des ministres, des experts et des acteurs clés du secteur de l'aviation civile. L'objectif est de renforcer la sécurité et l'efficacité de la navigation aérienne sur le continent.





Un moment fort de la cérémonie d'ouverture a été la désignation de Mme Fatima Goukouni Weddeye, ministre tchadienne des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, à la présidence du Comité des Ministres. Cette nomination est perçue comme un honneur pour le Tchad et une reconnaissance de son rôle sur la scène internationale de l'aviation civile.





La présence du personnel de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC) a souligné l'importance que le Tchad accorde à cet événement, qui vise à améliorer les services aériens en Afrique et à œuvrer pour un ciel africain plus sûr et plus efficace.