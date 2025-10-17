Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : N’Djamena expérimente le nettoyage nocturne


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


La Commune de la Ville de N’Djamena a lancé une phase expérimentale de nettoyage nocturne pour rendre la capitale plus propre en continu.


  Le Maire de la Ville de N’Djamena, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, est descendu personnellement sur le terrain pour superviser les travaux et s'assurer que les conditions de travail des équipes sont optimales.
 
Des mesures concrètes seront prochainement prises pour faciliter et pérenniser cette initiative de travail de nuit.
 

Visite à la Place de la Nation

 
Le Maire a également profité de cette tournée nocturne pour se rendre à la Place de la Nation. Il a encouragé les forces de sécurité mobilisées sur ce lieu emblématique et a donné des instructions pour y préserver l’ordre et la quiétude.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
