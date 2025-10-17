Tchad : N’Djamena expérimente le nettoyage nocturne





Le Maire de la Ville de N’Djamena, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, est descendu personnellement sur le terrain pour superviser les travaux et s'assurer que les conditions de travail des équipes sont optimales.



Des mesures concrètes seront prochainement prises pour faciliter et pérenniser cette initiative de travail de nuit.

Visite à la Place de la Nation

Le Maire a également profité de cette tournée nocturne pour se rendre à la Place de la Nation. Il a encouragé les forces de sécurité mobilisées sur ce lieu emblématique et a donné des instructions pour y préserver l’ordre et la quiétude.